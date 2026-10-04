फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Devotees arrived for the adornment and darshan of Shani Dev.

Mirzapur News: शनिदेव के शृंगार व दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु

Sun, 04 Oct 2026 01:44 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
Devotees arrived for the adornment and darshan of Shani Dev.
पक्काघाट स्थित मंदिर में शनिवार को शनिदेव का विशेष शृंगार और पूजन किया गया। शाम को शृंगार व आरती के बाद दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। भक्तों ने काला तिल मिश्रित सरसों तेल के दीपक जलाकर शनिदेव का दर्शन-पूजन किया। शृंगार और आरती पुजारी राजू ने कराई। उन्होंने बताया कि शनिवार को शनिदेव का विशेष शृंगार किया जाता है। इस दौरान रमेश गुप्ता, त्रिलोकी प्रसाद, राजनाथ, दिनेश कुमार, सरिता देवी, सुनीता, कविता और शालिनी समेत काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed