Mirzapur News: शनिदेव के शृंगार व दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु

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पक्काघाट स्थित मंदिर में शनिवार को शनिदेव का विशेष शृंगार और पूजन किया गया। शाम को शृंगार व आरती के बाद दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। भक्तों ने काला तिल मिश्रित सरसों तेल के दीपक जलाकर शनिदेव का दर्शन-पूजन किया। शृंगार और आरती पुजारी राजू ने कराई। उन्होंने बताया कि शनिवार को शनिदेव का विशेष शृंगार किया जाता है। इस दौरान रमेश गुप्ता, त्रिलोकी प्रसाद, राजनाथ, दिनेश कुमार, सरिता देवी, सुनीता, कविता और शालिनी समेत काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद