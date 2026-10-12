Mirzapur News: चैनल गेट से प्रवेश का वीडियो वायरल, पुरोहितों में आक्रोश

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संवाद न्यूज एजेंसीविंध्याचल। शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार दोपहर बड़े खजाने के पास स्थित चैनल गेट से कुछ लोगों के प्रवेश का वीडियो वायरल होने के बाद पुरोहितों में आक्रोश है। वीडियो में गणेश द्वार के पास स्थित चैनल गेट से लोगों को प्रवेश करते देखा जा रहा है। इस दौरान प्रवेश का विरोध भी किया जा रहा है।बताया जाता है कि यह गेट बड़े शृंगारिया के खजाने के पास स्थित है। इसका इस्तेमाल पुरोहितों और मां के श्रृंगार में सहयोग करने वालों के लिए किया जाता है। इस मार्ग से श्रद्धालुओं के दर्शन-पूजन के लिए प्रवेश करने की परंपरा नहीं रही है।वीडियो सामने आने के बाद पुरोहितों के बीच चर्चा है कि किस अधिकारी के निर्देश पर लोगों को इस रास्ते से प्रवेश कराया गया। वहीं, यह सवाल भी उठ रहा है कि पंडा समाज की जानकारी के बिना शृंगारिया के पास रखी चैनल गेट की चाबी प्रशासन को कैसे मिली। पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। सभी संबंधित लोगों से बातचीत कर स्थिति स्पष्ट की जाएगी।2.