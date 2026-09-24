फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Vamanveer adorned with flowers on Vaman Dwadashi; a surge of devotion at the temple.

Mirzapur News: वामन द्वादशी पर फूलों से सजे वामनवीर, मंदिर पर उमड़ा आस्था का सैलाब

Thu, 24 Sep 2026 01:26 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
Vamanveer adorned with flowers on Vaman Dwadashi; a surge of devotion at the temple.
गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने किए दर्शन-पूजन, जमकर हुई खरीदारी और गुड़ की जलेबी का उठाया लुत्फ
विज्ञापन

विंध्याचल। ओझला में वामन द्वादशी पर मंगलवार को श्री वामनवीर का वार्षिक शृंगार-पूजन एवं मेला लगा। फूलों से भव्य शृंगार के बाद वामन देव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गंगा स्नान के बाद भक्तों ने मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से दर्शन-पूजन कर मंगल कामना की। घंटा-घड़ियाल, शंख और जयकारों से दिनभर मंदिर परिसर गूंजता रहा। पूजन के बाद दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने मेले में खरीदारी की।

मेले में बांस की लकड़ी से बनी घरेलू उपयोग की वस्तुओं समेत अन्य सामान की दुकानों पर भीड़ रही। खान-पान की दुकानों के साथ गुड़ की जलेबी का लोगों ने लुत्फ उठाया। पुजारी हेमंत कुमार मिश्रा ने बताया कि भगवान विष्णु के वामन अवतार ने राजा बलि से तीन पग भूमि दान में मांगी थी और पहला पग विंध्य में रखा था। वामन द्वादशी लघुता से विराटता का पर्व है। वार्षिक शृंगार-पूजन के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed