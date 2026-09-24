Mirzapur News: सांप के डसने से युवती अचेत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:48 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:48 AM IST
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राजगढ़। क्षेत्र के दरवान गांव में मंगलवार रात सांप के डसने से अंजली (22) अचेत हो गई। परिजनों ने उसे सीएचसी राजगढ़ में भर्ती कराया।
जहां इलाज के दौरान हालत में सुधार न होने पर उसे जिला अस्पताल मिर्जापुर रेफर कर दिया गया। दरवान गांव की अंजली मंगलवार की रात घर से बाहर किसी काम से गई थी। इसी दौरान घास में छिपे सांप ने डस लिया। डाॅ संतलाल ने बताया कि युवती का प्राथमिक उपचार किया गया। सुधार न होने पर उसे ट्रॉमा सेंटर मिर्जापुर रेफर कर दिया गया है। संवाद
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जहां इलाज के दौरान हालत में सुधार न होने पर उसे जिला अस्पताल मिर्जापुर रेफर कर दिया गया। दरवान गांव की अंजली मंगलवार की रात घर से बाहर किसी काम से गई थी। इसी दौरान घास में छिपे सांप ने डस लिया। डाॅ संतलाल ने बताया कि युवती का प्राथमिक उपचार किया गया। सुधार न होने पर उसे ट्रॉमा सेंटर मिर्जापुर रेफर कर दिया गया है। संवाद