Mirzapur News: सांप के डसने से युवती अचेत

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जहां इलाज के दौरान हालत में सुधार न होने पर उसे जिला अस्पताल मिर्जापुर रेफर कर दिया गया। दरवान गांव की अंजली मंगलवार की रात घर से बाहर किसी काम से गई थी। इसी दौरान घास में छिपे सांप ने डस लिया। डाॅ संतलाल ने बताया कि युवती का प्राथमिक उपचार किया गया। सुधार न होने पर उसे ट्रॉमा सेंटर मिर्जापुर रेफर कर दिया गया है। संवाद

राजगढ़। क्षेत्र के दरवान गांव में मंगलवार रात सांप के डसने से अंजली (22) अचेत हो गई। परिजनों ने उसे सीएचसी राजगढ़ में भर्ती कराया।