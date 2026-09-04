Mirzapur News: कैलहट रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से दो की मौत

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चुनार कोतवाली क्षेत्र के जगरनाथपुर गांव निवासी रामलाल (60) मजदूरी करते थे। परिजनों के अनुसार वह काफी समय से बीमार चल रहे थे और मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। वह किसी काम से कैलहट गए थे। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। वह तीन भाइयों में दूसरे नंबर के थे। उनसे तीन पुत्र और दो पुत्रियां हैं। एक पुत्र और एक पुत्री की शादी हो चुकी है। वहीं, कैलहट रेलवे ट्रैक की डाउन लाइन पर बुधवार की रात सुनील केसरवानी (38) का शव मिला। पुलिस ने सोशल मीडिया और आसपास के लोगों के माध्यम से पहचान कराने का प्रयास किया। दीक्षितपुर में किराये के मकान में रहने वाली उनकी पत्नी ने वायरल फोटो देखकर शव की पहचान अपने पति के रूप में की। सुनील मूल रूप से प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के खाईपुर गांव के रहने वाले थे और मजदूरी करते थे। वह पत्नी और एक अन्य लड़की के साथ दीक्षितपुर में रहते थे। कोतवाल विजय शंकर सिंह ने बताया कि रामलाल व सुनील की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।