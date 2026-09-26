Mirzapur News: चोरी का डीजल खरीदने और बेचने के आरोप में दो गिरफ्तार

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दोनों को शुक्रवार सुबह जेल भेज दिया गया। बृहस्पतिवार शाम पूर्ति निरीक्षक राज सिंह यादव ने लहुरियादह गांव में अवैध डीजल भंडारण और बिक्री करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। शुक्रवार सुबह उपनिरीक्षक रामविशाल, शिवाकांत पांडेय, कांस्टेबल हेमंत नामदेव, विनय और मनोज सरोज ने दोनों को बड़का मोड़ ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।