तकनीक का इस्तेमाल मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए : कौटिल्य पंडित

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मां विंध्यवासिनी देवी धाम पहुंचे गूगल बाॅय के नाम से प्रसिद्ध कौटिल्य पंडित ने बुधवार रात दर्शन-पूजन के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आधुनिक तकनीक, डेटाबेस की चोरी, डीपफेक और फेक न्यूज के साथ ही अध्यात्म और विज्ञान के संबंध में अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में डेटाबेस की चोरी रोकना बड़ी चुनौती है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ ही नए सुरक्षा उपाय तलाशने की जरूरत है। डीपफेक और फेक न्यूज के संबंध में उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीक या चीजों का विकास नहीं होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल मानव हित के विपरीत हो और जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। तकनीक का इस्तेमाल मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए। हरियाणा के करनाल निवासी कौटिल्य पंडित कम उम्र में ही अपनी असाधारण स्मरण शक्ति और ज्ञान के कारण चर्चा में आए थे। पांच वर्ष की उम्र में ही उन्होंने दुनिया के देशों, उनकी राजधानियों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को याद कर लोगों को हैरान कर दिया था। इसी वजह से उन्हें गूगल ब्वॉय के नाम से पहचान मिली। कौटिल्य पंडित कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में भी अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठ चुके हैं।