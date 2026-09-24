Mirzapur News: तकनीकी सहायकों ने मानदेय बढ़ाने की मांग की
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:34 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:34 AM IST
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जमालपुर। तकनीकी सहायकों ने मानदेय बढ़ाने और समय से भुगतान की मांग के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक बीडीओ रक्षिता सिंह को सौंपा। पत्रक में सहायकों ने कहा कि 20 वर्षों से सेवा देने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है। कम मानदेय में परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई और इलाज का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की मांग की। इस दौरान आलोक सिंह, भगंन्तूराम, रामनरेश सिंह, हृदेश त्रिपाठी, अशोक सिंह, संतोष मिश्रा, प्रमोद और धर्मदास आदि मौजूद रहे।
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