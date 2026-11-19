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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि शासन की योजना के तहत दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अधिकतम पांच हजार और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। गैर सरकारी ई-बस की खरीद पर अधिकतम 20 लाख और ई-गुड्स वाहन पर एक लाख रुपये प्रति वाहन तक अनुदान दिया जाएगा।सब्सिडी वाहन की एक्स-फैक्ट्री कीमत के निर्धारित प्रतिशत और शासनादेश में तय अधिकतम सीमा के आधार पर मिलेगी। सत्यापन के बाद अनुदान की धनराशि सीधे खरीदार के खाते में भेजी जाएगी। बिना बैटरी वाले वाहन खरीदने पर अनुमन्य सब्सिडी का 50 प्रतिशत ही मिलेगा।बैठक में वाहन डीलरों को योजना का प्रचार-प्रसार करने और संभावित खरीदारों को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए गए। बस और ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों से भी सदस्यों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की गई।