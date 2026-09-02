Mirzapur News: पोस्टमार्टम हाउस शुरू न होने पर सपा ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

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चुनार। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को तहसील परिसर में सपा नेता रामराज सिंह पटेल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। उन्होंने चुनार स्थित पोस्टमार्टम हाउस को शीघ्र संचालित कराने समेत अन्य जन समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित मांग पत्र एसडीएम अनेग सिंह को सौंपा।कार्यकर्ताओं ने कहा कि चुनार में पोस्टमार्टम न होने से तहसील क्षेत्र के लोगों को किसी तरह की घटना होने के बाद 80 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला मुख्यालय जाना पड़ रहा है। इससे एक ओर जहां परिवार के लोग दुख की घड़ी में परेशान होते हैं, वहीं आने-जाने में समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र पोस्टमार्टम हाउस शुरू नहीं कराया गया तो 15 दिन बाद सपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा आंदोलन किया जाएगा।इसके साथ ही नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से बेचे जा रहे मादक पदार्थों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाए जाने, चीनी, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर व अन्य खाद्यान्न के बढ़ते मूल्यों को कम करने, बाढ़ से प्रभावित गांवों के किसानों की फसलों का सर्वे कराकर उन्हें मुआवजा देने के साथ ही तहसील क्षेत्र के खस्ताहाल मार्गों को दुरुस्त कराने से संबंधित मांगें शामिल हैं। एसडीएम ने मांग पत्र को उचित माध्यम से राष्ट्रपति को भेजने का आश्वासन दिया है। इस दौरान रमेश सिंह स्वामी, निजाम हाशमी, घनश्याम, आशीष यादव, दीनानाथ सिंह, उधम सिंह, राजा बाबू सोनकर, राजीव सिंह यादव सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।