Mirzapur News: सपा ने मनाई महाराजा अग्रसेन और जेपी की जयंती

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मिर्जापुर। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहियाट्रस्ट में जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी और कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अशोक यादव की अध्यक्षता में महाराजा अग्रसेन और लोकनायक जेपी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर दोनों महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने महाराजा अग्रसेन के समाजवाद और लोकनायक जेपी के संपूर्ण क्रांति के आदर्शों को याद किया। कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि महाराजा अग्रसेन देश के पहले समाजवादी प्रवर्तक थे। उन्होंने एक रुपये और एक ईंट का सिद्धांत देकर आर्थिक समानता का संदेश दिया था। वहीं, लोकनायक ने देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया था।इस मौके पर मुन्नी यादव, सुरेंद्र सिंह पटेल, राजेश भारती, संतोष गोयल, अभय यादव, अभिषेक दुबे, रवि सोनकर, अंकुर यादव, घनश्याम साहू, डॉ. शक्ति श्रीवास्तव, अशोक यादव और अनीस खान आदि मौजूद रहे।