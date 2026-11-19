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उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि चर्लापल्ली से बक्सर के बीच गाड़ी संख्या 07563 का संचालन 18 नवंबर को एक फेरे के लिए किया जाएगा। यह ट्रेन चर्लापल्ली से रात 11:15 बजे चलकर अगले दिन रात 10:15 से 10:20 बजे के बीच प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी।यहां से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए 20 नवंबर की सुबह 3:30 बजे बक्सर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 07564 बक्सर से 20 नवंबर को सुबह 8:30 बजे रवाना होगी।चर्लापल्ली से दानापुर के लिए गाड़ी संख्या 07069 का संचालन 19 नवंबर को होगा। यह ट्रेन अगले दिन शाम 4:25 से 4:30 बजे के बीच प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 07070 दानापुर से 21 नवंबर को सुबह तीन बजे रवाना होगी।एसएमवीटी बंगलूरू से दानापुर के बीच गाड़ी संख्या 06529 और 06530 का संचालन भी विशेष रूप से किया जा रहा है। ये ट्रेनें मिर्जापुर स्टेशन पर रात 10:48 से 10:50 बजे के बीच पहुंचेंगी। वहीं, पोदनूर से बरौनी जाने वाली गाड़ी संख्या 06139 चुनार स्टेशन पर 19 नवंबर की सुबह 3:05 से 3:07 बजे के बीच ठहरेगी।इसके अलावा अहमदाबाद से गोरखपुर के बीच गाड़ी संख्या 09439 और 09440 का संचालन किया जाएगा। इन विशेष ट्रेनों में अनारक्षित श्रेणी के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी।