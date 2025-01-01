Mirzapur News: गोबर से वेदी बनाकर बहनों ने किया पूजन, भाइयों के माथे पर लगाया तिलक

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नगर के कसरट्टी में महिलाओं ने सामूहिक रूप से गोबर से वेदी बनाकर परंपरानुसार पूजन किया। इसमें शकुंतला देवी, सीता देवी, माधुरी, मीना कुमारी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। पक्कापोखरा, रमईपट्टी, बरियाघाट, वासलीगंज, सिविल लाइन, पक्केघाट, तिवारानी टोला और त्रिमुहानी सहित नगर के विभिन्न मोहल्लों में भी पर्व की रौनक रही। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं ने समूह बनाकर पूजन-अर्चन किया। तिलक के बाद भाइयों ने बहनों को उपहार देकर स्नेह जताया।भैया दूज पर बाजारों और सड़कों पर दिनभर चहल-पहल बनी रही। बहनों के भाइयों के घर पहुंचने और परिवारों के मिलने-जुलने का सिलसिला जारी रहा। वाहनों और लोगों की भीड़ बढ़ने से कई स्थानों पर जाम लगा, जिससे राहगीरों को परेशानी हुई।भैया दूज पर विभिन्न स्थानों पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से गोवर्धन पूजन किया। महिलाओं ने घरों और आसपास गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसे फूलों, अक्षत, रोली और दीपों से सजाया। इसके बाद विभिन्न पकवानों का भोग लगाया। महिलाओं और युवतियों ने पूजन की कथा सुनी।