Mirzapur News: 18 लाख से जर्जर नालियों को कराया जाएगा दुरुस्त

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वार्डों में जर्जर नाली चिह्नित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन से प्रस्ताव की स्वीकृति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद काम शुरू होगा। नपं प्रशासन मिली जानकारी के अनुसार करीब 18 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हर वार्ड से छोटी-बड़ी नाली को इसमें शामिल किया जाएगा। जो बारिश के दिनों में क्षतिग्रस्त हुईं थी, अब उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। विज्ञापन

बरसात में नालियों के जर्जर होने से कई वार्डों में जलभराव की समस्या होती है। आवागमन के दौरान राहगीरों को परेशानी होती है। बालीपुर, रैन बेसरे के पीछे, छोटा डीघ, ज्ञानपुर देहात आदि स्थानों पर नालियां जर्जर हैं। वार्डों में जर्जर नाली चिह्नित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन से प्रस्ताव की स्वीकृति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद काम शुरू होगा। नपं प्रशासन मिली जानकारी के अनुसार करीब 18 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हर वार्ड से छोटी-बड़ी नाली को इसमें शामिल किया जाएगा। जो बारिश के दिनों में क्षतिग्रस्त हुईं थी, अब उन्हें दुरुस्त किया जाएगा।बरसात में नालियों के जर्जर होने से कई वार्डों में जलभराव की समस्या होती है। आवागमन के दौरान राहगीरों को परेशानी होती है। बालीपुर, रैन बेसरे के पीछे, छोटा डीघ, ज्ञानपुर देहात आदि स्थानों पर नालियां जर्जर हैं।

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ज्ञानपुर। नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में जर्जर नालियों की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है। यहां एक के बाद एक विकास कार्य कराए जा रहे हैं। 15 वें वित्त के 18 लाख की लागत से वार्डों में जर्जर नालियों का निर्माण कार्य होगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।