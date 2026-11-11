यूपी: 48 घंटे बाद काशी पहुंची स्पेशल ट्रेन, यात्रियों ने कैंट स्टेशन पर किया हंगामा; 30 ट्रेनों के मार्ग बदले

आरोप लगाया कि पहले प्रयागराज और फिर कैंट स्टेशन के आउटर में ट्रेन को 2 घंटे खड़ा रखा गया। इस कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भूख-प्यास और शौचालय की समस्या से जूझना पड़ा। हंगामे की सूचना मिलते ही आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची।



आरपीएफ जवानों ने यात्रियों को समझा-बुझाकर शांत कराया। काफी समझाने के बाद यात्री वापस बोगियों में बैठे और दोनों ट्रेनों को रवाना किया गया। उत्तर रेलवे के एडीआरएम बीके यादव ने बताया कि मिर्जापुर में रेलवे पटरी पर काम हो रहा था। इस कारण ट्रेनें देरी से संचालित हो रही हैं।



वाराणसी जंक्शन पर पहले ही ट्रेनों का दबाव रहता है। 30 ट्रेनों के डायवर्ट हाेने से स्टेशन पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि, नियमित ट्रेनों के साथ ही डायवर्टेड ट्रेनों को भी बारी बारी रवाना किया जा रहा है।