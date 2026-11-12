Mirzapur News: परसीपुर रेलवे स्टेशन पर टूटी रेलिंग, दिव्यांग यात्रियों की बढ़ी परेशानी

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संवाद न्यूज एजेंसीचौरी। परसीपुर रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए बनी सीढ़ी की रेलिंग लंबे समय से टूटी हुई है। इससे दिव्यांग यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, यह हमेशा के लिए खतरा बना हुआ है। शिकायत के बाद भी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अनभिज्ञ बने बैठे हैं। स्टेशन पर रोजाना दर्जन भर से अधिक दिव्यांग यात्री ट्रेन पकड़ने आते हैं।करीब पांच साल पहले स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्मों का नए सिरे से निर्माण किया गया था। इस दौरान प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा के लिए दोनों तरफ रेलिंग लगाई गई थी। वहीं मेन डोर पर बनी दिव्यांग सीढ़ी पर भी रेलिंग लगाई गई थी। बताया जा रहा है कि निर्माण के तीन साल बाद ही बारिश में रेलिंग टूटकर गिरने लगी। प्लेटफॉर्म पर कई स्थानों पर दिव्यांगों के लिए बनी सीढ़ी की भी रेलिंग टूट गई। तब से विभाग ने इसे ठीक नहीं कराया है। इसका खामियाजा यात्री भुगत रहे हैं। क्षेत्र के मनोज मिश्रा, आशीष दुबे, सलीम सिकंदर और अखिलेश यादव ने बताया कि स्टेशन पर यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं बदहाली के कगार पर पहुंच गई हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को तनिक भी चिंता नहीं है।वर्जनविभाग के उच्चाधिकारियों को इस समस्या से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी कमियां हैं, उन्हें जल्द ही दूर कर दिया जाएगा।आरएस श्रीवास्तव,स्टेशन अधीक्षक