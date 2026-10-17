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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Rs 10 crore in fines issued over nine months; only Rs 28 lakh collected.

Mirzapur News: नौ महीने में 10 करोड़ रुपये का चालान, जमा हुए मात्र 28 लाख

Sat, 17 Oct 2026 02:12 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:12 AM IST
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Rs 10 crore in fines issued over nine months; only Rs 28 lakh collected.
मिर्जापुर। जिले में यातायात नियम तोड़ने वालों की ही संख्या अधिक नहीं है बल्कि चालान होने के बाद जमा न कर बेफिक्र रहने वाले भी अधिक है। जिले में इस वर्ष नौ माह में सबसे अधिक हेलमेट न लगाने पर 36319 लोगों का चालान हुआ।
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इसके अलावा, सीट बेल्ट, ड्रिंक एंड ड्राइव,काली फिल्म , गाड़ी चलाते मोबाइल से बात करना आदि में भी चालान किया गया है। इसमें 10 करोड़ 39 लाख 14 हजार 800 का जुर्माना लगाया गया। जिसमें से अब तक 28 लाख 80 हजार 500 रुपये ही जुर्माना जमा हुआ है।
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जिले में यातायात नियमों का पालन न करने पर हादसो में जान रही है। पुलिस, परिवहन और यातायात विभाग यातायात नियमों का पालन करने वालों का चालान कर रहे है पर यातायता निमयों का पालन न करने वाले लोग चालान जमा करने में भी पीछे है। कम ही लोग समय से चालान जमा कर रहे है। यातयात प्रभारी विवेकानंद ने बताया कि इस वर्ष जिले में जनवरी से सितंबर तक बिना हेलमेट के 36319, बिना सीटबेल्ट के 1844, मोबाइल फोन चलाते 284, ओवर स्पीड में 10476, रांग साइड में 1642, तीन सवारी में 7027, दोषपूर्ण नम्बर प्लेट में 2655, नशे में गाड़ी चलाने पर 212 का चालान हुआ।
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कुल 73639 चालान हुआ। इसमें 10 करोड़ 39 लाख 14 हजार 800 का जुर्माना लगाया गया। जिसमें से अब तक 28 लाख 80 हजार 500 रुपये ही जुर्माना जमा हुआ है।
2025 में बिना हेलमेट के 56801, बिना सीट बेल्ट में 3066, बाइक चलाते मोबाइल फोन का उपयोग करने पर 670, ओवर स्पीडिंग में 531, नशे में गाड़ी चलाने पर 282, तीन सवारी में 6526, रांग साइड ड्राइविंग में 2500, प्रदूषण में 518, गलत पार्किंग में 11429, दोषपूर्ण नंबर में 2984 लोगों का चालान किया गया। कुल 80718 चालान हुआ।

इसमें 10 करोड़ 56 लाख 55 हजार 100 लोगों रुपये का जुर्माना किया गया। इसमें मात्र 32 लाख रुपये चालान ही जमा हो सका है। यातायात नियम का पालन न करने के साथ लोग चालान जमा करने में भी पीछे है।
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