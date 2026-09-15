Mirzapur News: त्योहार में रहेगी राहत, दो स्पेशल ट्रेनों में सीटें उपलब्ध

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उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि ट्रेन संख्या- 02417 प्रयागराज-शकूरबस्ती स्पेशल में 15 से 22 सितंबर तक विभिन्न तिथियों पर सीटें उपलब्ध हैं। 15 सितंबर को प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में चार, द्वितीय वातानुकूलित में 11, तृतीय वातानुकूलित में 113 और शयनयान में 163 सीटें उपलब्ध हैं। 16 सितंबर को क्रमश: चार, नौ, 138 और 342 सीटें हैं।17 सितंबर को प्रथम वातानुकूलित में तीन, द्वितीय वातानुकूलित में आठ, तृतीय वातानुकूलित में 142 और शयनयान में 429 सीटें उपलब्ध हैं। ट्रेन संख्या 04163 नारायणपुर बाजार-शकूरबस्ती स्पेशल में 17 अक्टूबर से तीन नवंबर के बीच सीटें उपलब्ध हैं।17 अक्तूबर को प्रथम वातानुकूलित में चार, द्वितीय वातानुकूलित में सात, तृतीय वातानुकूलित में 142 और शयनयान में 529 सीटें उपलब्ध हैं। 20 अक्टूबर को क्रमश: चार, आठ, 141 और 526 तथा 21 अक्टूबर को चार, आठ, 135 और 522 सीटें उपलब्ध हैं। टिकट रेलवन ऐप या अधिकृत रेलवे आरक्षण प्रणाली से बुक किए जा सकते हैं। रेलवे ने बताया कि सीटों की उपलब्धता लगातार बदलती रहती है, इसलिए टिकट बुक करते समय नवीनतम स्थिति जरूर जांच लें।