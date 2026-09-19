Mirzapur News: सांप के डसने से गर्भवती महिला की मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:52 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:52 AM IST
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राजगढ़। थाना क्षेत्र के लूसा गांव में बृहस्पतिवार की रात सांप के डसने से गर्भवती बसंती (23) की मौत हो गई। लूसा गांव निवासी रवि नारायण ट्रक चालक है। उसकी पत्नी बसंती बृहस्पतिवार की रात भोजन करने के बाद घर में बच्चे के साथ सोई थी। इसी दौरान रात करीब तीन बजे बसंती को किसी जहरीले सर्प ने डस लिया।
बसंती ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजन उसे इलाज के लिए कछवां बाजार स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान चिकित्सक ने बताया कि महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई है। इसके बाद परिजन उसे मंडलीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने महिला को भी मृत घोषित कर दिया।
बसंती की शादी पांच वर्ष पहले हुई थी। उसका तीन वर्ष का पुत्र है। पति ट्रक चलाने गया था। सूचना मिलते ही वह घर पहुंचा और राजगढ़ थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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राजगढ़ थानाध्यक्ष बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि सांप के डसने से महिला की मौत हो गई।
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बसंती ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजन उसे इलाज के लिए कछवां बाजार स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान चिकित्सक ने बताया कि महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई है। इसके बाद परिजन उसे मंडलीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने महिला को भी मृत घोषित कर दिया।
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बसंती की शादी पांच वर्ष पहले हुई थी। उसका तीन वर्ष का पुत्र है। पति ट्रक चलाने गया था। सूचना मिलते ही वह घर पहुंचा और राजगढ़ थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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राजगढ़ थानाध्यक्ष बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि सांप के डसने से महिला की मौत हो गई।