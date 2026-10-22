फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Pregnant woman dies after experiencing abdominal pain; murder alleged

Mirzapur News: पेट दर्द के बाद गर्भवती की मौत, हत्या का आरोप

Thu, 22 Oct 2026 01:43 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Pregnant woman dies after experiencing abdominal pain; murder alleged
मिर्जापुर। चुनार के मीरपुर निवासी गर्भवती ममता (19) को पेट दर्द के बाद निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। ट्रॉमा सेंटर ले जाने पर डॉटर ने मृत घोषित कर दिया। मौत पर महिला के मायके वालों ने पति पर मारने का आरोप लगाया।
विज्ञापन

चुनार के मीरपुर निवासी सतीश कुमार ने बताया कि उसने एक वर्ष पहले ममता (19) से प्रेम विवाह किया था। पत्नी सात महीने की गर्भवती थी। मंगलवार को उसे अदलहाट के सरोजा अस्पताल में ले गए। वहां पर अल्ट्रासाउंड के बाद पत्नी को खांसी आने लगी। उसके बाद मुंह से खून आने लगा। बेहोश हो गई। डॉक्टर ने रेफर कर दिया। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में उसे मृत घोषित कर दिया। शव घर लाने पर पत्नी के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए परिवार के लोगों की पिटाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चुनार थानाध्यक्ष विजयशंकर सिंह ने बताया कि मौत होने के बाद आरोप लगने पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम से मौत के कारण का पता चल जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed