Mirzapur News: 59 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन सुरक्षा में मुस्तैद रही पुलिस

मड़िहान। शारदीय नवरात्र के समापन के बाद मड़िहान थाना क्षेत्र में स्थापित मां दुर्गा की 59 प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद रहा। थानाध्यक्ष रविंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि दशहरा के दिन 24 प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, जबकि अगले दिन भरत मिलाप के अवसर पर सुबह से देर शाम तक 35 प्रतिमाएं विसर्जित की गईं। प्रशासन ने चिक्सी बकहर नदी, चुनरी बांध और रोहीनवा बंधा को प्रमुख विसर्जन स्थल बनाया था। रजौहां, महमदपुर, अमोई, खचहा, बघैला, मड़िहान बाजार, देवरी उत्तर और दांती बंधवा समेत विभिन्न गांवों में श्रद्धालु ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन पर मां की प्रतिमाओं के साथ विसर्जन यात्रा में शामिल हुए। ‘जय माता दी’ और ‘अगले बरस तू जल्दी आ मां’ के जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां को विदाई दी और अगले वर्ष फिर आगमन की कामना की।विसर्जन को सकुशल संपन्न कराने के लिए थानाध्यक्ष रविंद्र भूषण मौर्य पुलिस बल के साथ प्रमुख विसर्जन स्थलों का लगातार भ्रमण कर निगरानी करते रहे। पुलिस की मुस्तैदी के चलते क्षेत्र में कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। अहरौरा नगर के पांडेय जी दक्षिणी फाटक, चौक बाजार, गोला साहुवाईंन, पटवा टोला, बूढ़ादेई सहित आसपास के क्षेत्रों में स्थापित 45 दुर्गा प्रतिमाओं का भी विसर्जन किया गया। नगर की प्रतिमाओं में सबसे आगे पांडेय जी दक्षिणी फाटक की प्रतिमा चल रही थी, जिसके पीछे नगर की अन्य प्रतिमाएं थीं। इस दौरान श्रद्धालु अबीर-गुलाल उड़ाते हुए चल रहे थे।