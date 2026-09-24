Mirzapur News: मंडलीय योगासन में चमके खिलाड़ी प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन

विज्ञापन



मंडलीय खेल सचिव राजवन सिंह ने बताया कि अंडर-14 बालिका वर्ग के ट्रेडिशनल में मिर्जापुर की स्वाति, आर्टिस्टिक पेयर में खुशी, साक्षी और रिडमिक पेयर में रोशनी, अनन्या और सोनभद्र की मानवी ने स्वर्ण जीता। अंडर-17 बालिका वर्ग के ट्रेडिशनल में सोनभद्र की कृतिका, आर्टिस्टिक पेयर में मिर्जापुर की आकांक्षा और अर्पिता दुबे और रिडमिक पेयर में वैष्णवी, अनुष्का और सोनभद्र की सृष्टि विजेता रहीं। अंडर-19 बालिका के ट्रेडिशनल में मिर्जापुर की खुशबू, आर्टिस्टिक पेयर में श्वेता व ममता व रिडमिक पेयर में रेश्मि, प्रियंका और सोनभद्र की वर्षा ने स्वर्ण पदक जीता।

विज्ञापन

अदलहाट। आदर्श इंटर कॉलेज बिसुंदरपुर में बुधवार को 70वीं मंडलीय माध्यमिक विद्यालयीय योगासन प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों का चयन प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया।