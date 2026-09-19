Mirzapur News: 2258 बूथ पर कार्यकर्ताओं ने जलाए दीप
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:48 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:48 AM IST
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मिर्जापुर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा संकल्प अभियान के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
पार्टी के 2258 प्रत्येक बूथ पर जिलाध्यक्ष लाल बहादुर के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आशीर्वाद का दीप जलाया।जिले के सभी मंडलों, शक्ति केंद्रों एवं केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के घरों में भी दीप जलाकर आभार एवं आशीर्वाद का दीप जलाया गया।
विंध्याचल मंदिर, पक्का घाट, रामटेक, नाग कुंड, कनौरा घाट आदि स्थानों को भी भव्य सजावट के साथ दीप जलाए गए। संवाद
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पार्टी के 2258 प्रत्येक बूथ पर जिलाध्यक्ष लाल बहादुर के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आशीर्वाद का दीप जलाया।जिले के सभी मंडलों, शक्ति केंद्रों एवं केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के घरों में भी दीप जलाकर आभार एवं आशीर्वाद का दीप जलाया गया।
विंध्याचल मंदिर, पक्का घाट, रामटेक, नाग कुंड, कनौरा घाट आदि स्थानों को भी भव्य सजावट के साथ दीप जलाए गए। संवाद