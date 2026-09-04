फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Pandit Kamalapati Tripathi was dedicated to democratic values.

Mirzapur News: लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित थे पं. कमलापति त्रिपाठी

Fri, 04 Sep 2026 01:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Pandit Kamalapati Tripathi was dedicated to democratic values.
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पं. कमलापति त्रिपाठी की जयंती मनाते कांग्रेस कार्यकर्ता, सोशल मीडिय - फोटो : 1
मिर्जापुर। नगर के आवास विकास कॉलोनी स्थित पं. कमलापति त्रिपाठी पार्क में बृहस्पतिवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष तथा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पं. कमलापति त्रिपाठी की 121वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि पं. कमलापति त्रिपाठी जनसेवा व लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे।
विज्ञापन

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य व प्रवक्ता मिन्हाज अहमद छोटे खान ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कहा कि उनके विचार और आदर्श समाज के लिए हमेशा मार्गदर्शक बने रहेंगे। राजधर दुबे, पीसीसी सदस्य रमेश प्रजापति पप्पू ने माल्यार्पण करने के बाद कहा कि कमलापति त्रिपाठी को हमेशा याद किया जाएगा। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद त्रिपाठी, संतोष यादव आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed