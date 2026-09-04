Mirzapur News: लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित थे पं. कमलापति त्रिपाठी

विज्ञापन



उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य व प्रवक्ता मिन्हाज अहमद छोटे खान ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कहा कि उनके विचार और आदर्श समाज के लिए हमेशा मार्गदर्शक बने रहेंगे। राजधर दुबे, पीसीसी सदस्य रमेश प्रजापति पप्पू ने माल्यार्पण करने के बाद कहा कि कमलापति त्रिपाठी को हमेशा याद किया जाएगा। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद त्रिपाठी, संतोष यादव आदि मौजूद रहे। विज्ञापन

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य व प्रवक्ता मिन्हाज अहमद छोटे खान ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कहा कि उनके विचार और आदर्श समाज के लिए हमेशा मार्गदर्शक बने रहेंगे। राजधर दुबे, पीसीसी सदस्य रमेश प्रजापति पप्पू ने माल्यार्पण करने के बाद कहा कि कमलापति त्रिपाठी को हमेशा याद किया जाएगा। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद त्रिपाठी, संतोष यादव आदि मौजूद रहे।

मिर्जापुर। नगर के आवास विकास कॉलोनी स्थित पं. कमलापति त्रिपाठी पार्क में बृहस्पतिवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष तथा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पं. कमलापति त्रिपाठी की 121वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि पं. कमलापति त्रिपाठी जनसेवा व लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे।