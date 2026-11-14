Mirzapur News: औसतन रोज 100 लोगों को कुत्ते काट रहे, एबीसी सेंटर की योजना फाइलों में कैद

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जिले के चारों निकायों मिर्जापुर, चुनार, अहरौरा और नगर पंचायत कछवां में ही आवारा कुत्तों की संख्या 20 हजार से अधिक बताई जा रही है। पूरे जिले में इनकी संख्या करीब 50 हजार है। इसके बावजूद इन पर नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं बन सकी है। पशुपालन विभाग को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।जिले में प्रतिदिन कुत्तों के काटने की 100 से अधिक घटनाएं होती हैं। मंडलीय चिकित्सालय में ही रोज 30 से ज्यादा नए मामले आते हैं। इन पीड़ितों को एंटी रेबीज का पहला इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और न्यू पीएचसी पर भी एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं।इनसेट-बंध्याकरण के बाद उसी स्थान पर छोड़े जाएंगे कुत्ते : ईओअधिशासी अधिकारी जी लाल ने बताया कि नगर विकास विभाग के निर्देश पर नगर पालिका ने एबीसी केंद्र बनाने की पहल की है। केंद्र में आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका बंध्याकरण कराया जाएगा। इसके बाद उन्हें तीन दिन तक केंद्र में रखने के बाद उसी स्थान पर छोड़ दिया जाएगा, जहां से पकड़ा गया होगा। नगर पालिकाध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने बताया कि केंद्र के लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है। विस्तृत कार्ययोजना तैयार होने के बाद जल्द ही काम शुरू कराया जाएगा। वहीं, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. भूपेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि नगर पालिका परिषद और पशुपालन विभाग की ओर से समय-समय पर अभियान चलाकर कुत्तों को पकड़ा जाता है। एबीसी केंद्र बनने से इन पर नियंत्रण करना आसान होगा।