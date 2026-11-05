Mirzapur News: ऑनलाइन व्यापार के विरोध में सड़क पर उतरे सपा व्यापार सभा के पदाधिकारी

मिर्जापुर। ऑनलाइन व्यापार के बढ़ते चलन से छोटे और मंझोले कारोबारियों के सामने खड़े हो रहे संकट को लेकर समाजवादी व्यापार सभा ने विरोध जताया। व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष गणेश केसरी के नेतृत्व में व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने ऑनलाइन व्यापार को मिल रही सुविधाओं पर सवाल उठाते हुए इसे खुदरा कारोबारियों के लिए नुकसानदेह बताया।जिलाध्यक्ष गणेश केसरी ने कहा कि डिजिटल युग में ऑनलाइन खरीदारी का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। इसका सीधा असर छोटे और मंझोले दुकानदारों के कारोबार पर पड़ रहा है। ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे स्थानीय बाजारों में दुकानदारों की बिक्री प्रभावित हो रही है। इसके चलते कई व्यापारी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। उनके सामने परिवार का भरण-पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है। सरकार से छोटे और मंझोले व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन व्यापार को दी जा रही सुविधाओं पर रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शन में आदर्श यादव, राकेश यादव, विकास केसरी, राजकुमार, रमेश सोनी, राजेश कसेरा, मुकेश गुप्ता, रवि मेहरोत्रा, रवि उमर, मनीष गुप्ता, प्यारेलाल आदि रहे।