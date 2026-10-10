Mirzapur News: गंगा किनारे लगाए गए 300 में से 200 से ज्यादा पाैधे गायब

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नगर की रैदानी कॉलोनी स्थित महर्षि इंटर कॉलेज के पीछे गंगा तट पर जुलाई में लगाए गए 300 पौधों में से करीब डेढ़ माह बाद मौके पर 100 पौधे भी नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पौधों की सुरक्षा और देखरेख को लेकर सवाल उठ रहे हैं।नगर पालिका अध्यक्ष और अन्य लोगों ने यहां पौधरोपण किया था। पौधों की सुरक्षा के लिए कुछ स्थानों पर लोहे की जाली वाले ट्री गार्ड भी लगाए गए थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक, नियमित देखरेख और सुरक्षा के अभाव में कई पौधे सूख गए या पशुओं ने उन्हें खा लिया।कुछ स्थानों से ट्री गार्ड भी गायब हैं। हालांकि, शेष पौधों और ट्री गार्ड की स्थिति के संबंध में आधिकारिक स्तर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। संवाद