Mirzapur News: कारखानों से इंजीनियरिंग कॉलेज तक पूजे गए भगवान विश्वकर्मा

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वहीं नलकूप खंड की कार्यशाला में भी अधीक्षण अभियंता नलकूप समेत अधिकारियों ने हवन-पूजन किया। सम्राट अशोक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में भगवान विश्वकर्मा की विशेष पूजा हुई। कार्यक्रम में डॉ. नरेंद्र सिंह, प्रो. नमृता ढंडा, डॉ. विनय कुमार तोमर, शिव प्रकाश बिहारी, प्रो. कमलेश गुप्ता, प्रो. संजय मौर्य, डॉ. विजय प्रताप सिंह और डॉ. रत्नेश पांडेय समेत शिक्षक मौजूद रहे।ग्रामीण अंचलों में बृहस्पतिवार को विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। सरकारी-गैर सरकारी संस्थानों, पावर हाउस, फैक्ट्रियों, क्रेशर प्लांटों, वर्कशॉप और निजी प्रतिष्ठानों में भगवान विश्वकर्मा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। कर्मचारियों ने पहले औजारों और मशीनों की सफाई की, इसके बाद उनकी पूजा कर आरती उतारी और प्रसाद बांटा।चील्ह, सागरपुर और पुरजागिर समेत विभिन्न स्थानों पर आयोजन हुए। पुरजागिर चौराहे पर धर्मेंद्र कुमार बीडीसी के नेतृत्व में पूजा की गई। चील्ह पावर हाउस में जेई हरिप्रसाद पाल और संविदा कर्मियों ने भगवान विश्वकर्मा की आरती उतारकर औजारों की पूजा की। हलिया और देवरी पावर हाउस के साथ थाना परिसर में भी पूजन हुआ। अहरौरा नगर और आसपास के क्षेत्रों में कल-कारखानों व दुकानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। क्षेत्र के विभिन्न क्रेशर प्लांटों में भी पूजन हुआ। सोनपुर में डॉ. शैलेंद्र सिंह ने नए क्रेशर प्लांट का उद्घाटन किया।