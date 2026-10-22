राजनीति में जनादेश लेकर काम करने आई हूं : दिव्या
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:47 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:47 AM IST
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कछवां। पूर्व आईएएस एवं जननीति भारत पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष दिव्या मित्तल ने कहा कि वह राजनीति में राज करने नहीं, बल्कि जनता के आदेश के अनुसार काम करने आई हैं।
सोमवार को वह कछवां में श्रीरामलीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला में पहुंचीं। समिति के आयोजकों ने उन्हें स्मृति चिह्न भेंटकर स्वागत किया। रामलीला के नौवें दिन मेघनाद वध, कुंभकर्ण वध और लक्ष्मण को शक्ति लगने के प्रसंग का भावपूर्ण मंचन किया गया।
लक्ष्मण को मूर्छित देखकर भगवान श्रीराम के विलाप का दृश्य देख दर्शक भावुक हो उठे। दिव्या मित्तल ने कहा कि उनकी पार्टी का नाम जननीति भारत पार्टी है। पार्टी का उद्देश्य जनता की इच्छा के अनुरूप काम करना है।
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जनता का जो आदेश होगा, वह उसी के अनुसार कार्य करेंगी। इसके बाद तेगबहादुर वार्ड स्थित रॉयल क्लब के दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लीं। संवाद
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सोमवार को वह कछवां में श्रीरामलीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला में पहुंचीं। समिति के आयोजकों ने उन्हें स्मृति चिह्न भेंटकर स्वागत किया। रामलीला के नौवें दिन मेघनाद वध, कुंभकर्ण वध और लक्ष्मण को शक्ति लगने के प्रसंग का भावपूर्ण मंचन किया गया।
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लक्ष्मण को मूर्छित देखकर भगवान श्रीराम के विलाप का दृश्य देख दर्शक भावुक हो उठे। दिव्या मित्तल ने कहा कि उनकी पार्टी का नाम जननीति भारत पार्टी है। पार्टी का उद्देश्य जनता की इच्छा के अनुरूप काम करना है।
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जनता का जो आदेश होगा, वह उसी के अनुसार कार्य करेंगी। इसके बाद तेगबहादुर वार्ड स्थित रॉयल क्लब के दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लीं। संवाद