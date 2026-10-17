Mirzapur News: बंगाल की झोपड़ी तो कहीं भूत बंगला थीम पर बनें पंडालों में विराजीं मां दुर्गा

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मिर्जापुर। शारदीय नवरात्र की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को पूजा पंडाल सज गए। शहर में कहीं बंगाल की झोपड़ी तो कहीं भूत बंगला थीम पर बने पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। सप्तमी पर शनिवार से पूजा पंडालों में दोनाें प्रहर घंटे-घड़ियाल की गूंज के बीच मां दुर्गा की आरती-पूजन शुरू किया जाएगा। रंग बिरंगी रोशनी में नगर में बने पंडालों में सप्तमी से लेकर दशमी तक पूूजन अर्चन किया जाएगा। दशहरा बाद निर्धारित स्थानों पर मां दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। नगर में रमईपट्टी, पक्कापोखरा, इमामबाड़ा, सुंदरघाट, तेलियागंज, पेहटी चौराहा, घंटाघर सहित अन्य स्थानों पर पूजा पंडाल सजाए गए हैं।केस-1तेलियागंज : बंगाल थीम पर बना है पंडालफोटो- 18, 19नगर के मध्य स्थित तेलियागंज में युवा शक्ति मंडल की तरफ से पिछले 40 वर्षों से पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। भव्य सजावट के बीच सप्तमी से लेकर दशहरा तक धूमधाम से मां दुर्गा का दोनों प्रहर पूजन अर्चन किया जाता है। इस बार बंगाल की झोपड़ी थीम पर भव्य आकर्षक पंडाल बने हैं। पंडाल में छह फिट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है।युवा शक्ति मंडल के प्रभारी प्रिंस केसरी ने बताया कि मोहल्ले के सभी नागरिकों के सहयोग से 40 वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस बार बंगाल झोपड़़ी तर्ज पर पूजा पंडाल तैयार किया गया है।0000000000000000000000000000000000000000000केस-2इमामबाड़ा : 50 साल से सजाया जा रहा है पंडालफोटो- 20-21नगर में इमामबाड़ा में भूत बंगला थीम पर बने पंडाल में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रहेगी। पिछले 50 वर्षों से यहां पर पंडाल सज रहा है। गुफानुमा बने पंडाल में श्रद्धालुओं और बच्चों में बहुत उत्साह है।नव युवक दुर्गा पूजा समिति इमामबाड़ा के शुभ जायसवाल ने बताया कि मेरे जन्म से पहले पहले से इमामबाड़ा में हर नवरात्र में दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित होती आ रही है।00000000000000000000000000000000000000000000000000000000केस-3लालडिग्गी: गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है पूजा पंडालफोटो-22, 23मिर्जापुर। लालडिग्गी में मां दुर्गा की पूजा समिति का पंडाल गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। 1987 में सदर विधायक बेगम अशरफ इमाम की पहल पर शुरू पूजा पंडाल में हिंदू-मुस्लिम आपसी सहयोग से पिछले 39 सालों से पंडाल सजाते आ रहे हैं। मुख्य सड़क के किनारे इस बार गोलंबर थीम पर पंडाल सजाया गया है।दुर्गा पूजा समिति लालडिग्गी के अध्यक्ष संजय चौरसिया ने बताया कि लालडिग्गी में बना पंडाल हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल है। एक दूसरे के सहयोग से पिछले 39 साल से पूजन होता आ रहा है। इस बार एक लाख रुपये की लागत से बनी मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है।000000000000000000000000000000000000000000000000000000केस-4सुंदरघाट: श्रीश्री हरिसभा भवन में 86 वर्षों से हो रही है पूजाफोटो- 24-25नगर में सुंदरघाट स्थित श्रीश्री हरिसभा की तरफ से बंगाली रिति रिवाज के साथ 86 वर्षों से मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा स्थापित होती आ रही है। शुक्रवार शाम से मां दुर्गा का पूजन अर्चन शुरू हो गया है।श्रीश्री हरिसभा भवन सुंदरघाट के महासचिव प्रवीर दास गुप्ता ने बताया कि 86 वर्षों से श्रीश्री हरिसभा भवन मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजन अर्चन किया जा रहा है। इस बार एक लाख 25 हजार रुपये की लागत से प्रतिमा स्थापित की जा रही है। माता का पूजन शुक्रवार से शुरू हो गया है।