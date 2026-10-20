Mirzapur News: पीट कर पत्नी का कूल्हा तोड़ा, खाना लेकर जाते समय युवक हादसे में घायल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:15 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:15 AM IST
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राजगढ़। क्षेत्र के तेलियापुर धनसीरिया गांव निवासी सुमन (25) को उसके गुलशन (26) ने कथित तौर पर नशे में पीटकर घायल कर दिया। पिटाई से महिला के कूल्हे की हड्डी टूट गई। परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। उधर, पत्नी के लिए खाना लेकर जा रहे पति गुलशन (26) घायल हो गया।
सुमन ने चिकित्सकों को बताया कि उसका पति से किसी बात के लिए विवाद हो गया था। इसके बाद नशे की हालत में घर आए पति ने लात-घूंसों और लाठी से उसकी पिटाई कर दी। कूल्हे में चोट लगने के बाद वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य पहुंचे। उसे गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ ले गए। डॉ. संतलाल ने बताया कि महिला के शरीर पर गंभीर चोटें थीं और उसका कूल्हा टूट गया था। बेहतर इलाज के लिए उसे सोनभद्र रेफर कर दिया गया है।
ट्रॉमा सेंटर सोनभद्र में भर्ती पत्नी सुमन (24) को भोजन पहुंचाने के लिए गुलशन सोमवार को बाइक से जा रहा था। जैसे ही सोनबरसा गांव के पास पहुंचा, तभी ट्रक की टक्कर से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने घायल गुलशन को सीएचसी राजगढ़ में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख उसे भी ट्रॉमा सेंटर सोनभद्र रेफर कर दिया गया।
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सुमन ने चिकित्सकों को बताया कि उसका पति से किसी बात के लिए विवाद हो गया था। इसके बाद नशे की हालत में घर आए पति ने लात-घूंसों और लाठी से उसकी पिटाई कर दी। कूल्हे में चोट लगने के बाद वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य पहुंचे। उसे गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ ले गए। डॉ. संतलाल ने बताया कि महिला के शरीर पर गंभीर चोटें थीं और उसका कूल्हा टूट गया था। बेहतर इलाज के लिए उसे सोनभद्र रेफर कर दिया गया है।
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ट्रॉमा सेंटर सोनभद्र में भर्ती पत्नी सुमन (24) को भोजन पहुंचाने के लिए गुलशन सोमवार को बाइक से जा रहा था। जैसे ही सोनबरसा गांव के पास पहुंचा, तभी ट्रक की टक्कर से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने घायल गुलशन को सीएचसी राजगढ़ में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख उसे भी ट्रॉमा सेंटर सोनभद्र रेफर कर दिया गया।
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