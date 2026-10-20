Mirzapur News: पीट कर पत्नी का कूल्हा तोड़ा, खाना लेकर जाते समय युवक हादसे में घायल

विज्ञापन

सुमन ने चिकित्सकों को बताया कि उसका पति से किसी बात के लिए विवाद हो गया था। इसके बाद नशे की हालत में घर आए पति ने लात-घूंसों और लाठी से उसकी पिटाई कर दी। कूल्हे में चोट लगने के बाद वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य पहुंचे। उसे गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ ले गए। डॉ. संतलाल ने बताया कि महिला के शरीर पर गंभीर चोटें थीं और उसका कूल्हा टूट गया था। बेहतर इलाज के लिए उसे सोनभद्र रेफर कर दिया गया है।ट्रॉमा सेंटर सोनभद्र में भर्ती पत्नी सुमन (24) को भोजन पहुंचाने के लिए गुलशन सोमवार को बाइक से जा रहा था। जैसे ही सोनबरसा गांव के पास पहुंचा, तभी ट्रक की टक्कर से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने घायल गुलशन को सीएचसी राजगढ़ में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख उसे भी ट्रॉमा सेंटर सोनभद्र रेफर कर दिया गया।