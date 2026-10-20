फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   A grand Hanuman contingent emerged, brandishing maces and raising chants of victory.

Mirzapur News: गदा भांजते और जयकारे लगाते निकला भव्य हनुमान दल

Tue, 20 Oct 2026 01:25 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
A grand Hanuman contingent emerged, brandishing maces and raising chants of victory.
बरियाघाट श्रीरामलीला कमेटी तरफ से निकाली गई शोभायात्रा में शामिल रामादल।-सोशल मीडिया।
बरियाघाट श्रीरामलीला कमेटी की शोभायात्रा में हनुमान, नल-नील, अंगद और जामवंत के स्वरूप में शामिल हुए बच्चे
विज्ञापन

मिर्जापुर। बरियाघाट श्रीरामलीला कमेटी की ओर से भव्य हनुमान दल शोभायात्रा निकाली गई। इसमें बच्चों ने हनुमान, नल-नील, अंगद और जामवंत का स्वरूप को धारण किया। डीजे की धुन पर गदाधारी हनुमान दल ने गदा भांजकर और नृत्य कर लोगों का मन मोह लिया।

महिला अध्यक्ष रितु केसरवानी की अध्यक्षता में निकली शोभायात्रा का नेतृत्व महामंत्री संतोष उमर ने किया। शोभायात्रा संकटमोचन, डंकीनगंज, पेहटी का चौराहा, घंटाघर और वासलीगंज होते हुए पंचमुखी मंदिर बरियाघाट पहुंचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा में कमेटी के पदाधिकारी, सदस्य और बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed