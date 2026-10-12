Mirzapur News: मां विंध्यवासिनी को भेंट की रत्नजड़ित चुनरी

विज्ञापन

इस अवसर पर कोलकाता के व्यवसायी कमल कुमार दुगड़ के साथ उनके बड़े भाई तुलसी दुगड़, सुरेंद्र बोराड, सुशील पारेख, जय करण बच्छावत, विजय सिंह बावलिया और भाजपा पश्चिम बंग सहकारिता प्रकोष्ठ के सह प्रभारी भोला प्रसाद सोनकर उपस्थित रहे।सभी श्रद्धालुओं ने मां के श्रीचरणों में शीश नवाकर परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सुख-समृद्धि, शांति, खुशहाली और सर्वमंगल की कामना की।जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने उनसे भेंट की। इस मौके पर जिला आबकारी अधिकारी ज्ञानेंद्र नाथ पांडेय उपस्थित रहे।कमल कुमार दुगड़ ने कहा कि मां विंध्यवासिनी के पावन दरबार में उपस्थित होकर उनके श्रीचरणों में रत्नजड़ित चुनरी अर्पित करना सौभाग्य और आध्यात्मिक आनंद का विषय है। मां की कृपा से दर्शन और चुनरी समर्पण का दुगड़ परिवार का संकल्प पूरा हुआ।