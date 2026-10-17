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Mirzapur News: बिना रायल्टी अवैध परिवहन पर चार क्रशर प्लांट सील

Sat, 17 Oct 2026 02:12 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:12 AM IST
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Four crusher plants sealed for illegal transportation without royalty
मिर्जापुर। जिला खान अधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह ने जांच के दौरान खनन सामग्री की अवैध परिवहन करते ट्रक पकड़े जाने पर क्रशर प्लांटो को सील कर दिया। इन प्लांटो से ही परिवहन किया जा रहा था।
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जिला खान अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को बिना रायल्टी के खनन सामग्री लेकर जाते समय ट्रक पकड़े गए थे। ट्रक चालकों से पूछताछ की गई तो बताया कि किसी क्रशर प्लांट से लेकर आ रहे है। इसके बाद अहरौरा के चिरईया, भगौती देई आदि स्थानों पर जाकर क्रशर प्लांट की जांच की गई। जांच में क्रशर प्लांट में कमियां पाई गईं। कहीं पर पांच घन मीटर की जगह सात घन मीटर का परिवहन किया जाना पाया गया। इसी तरह अन्य कमियां पाई गई। कमियां मिलने पर चार क्रशर प्लांट को सील किया गया।
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