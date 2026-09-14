Mirzapur News: झारखंड के हॉस्टल से भाग कर दिल्ली जा रहे चार बालक पकड़े गए

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राजगढ़। तपोवन आश्रम विद्यालय झारखंड के हॉस्टल से भाग कर चार बालक बरवाडीह चुनार पैसेंजर से दिल्ली के लिए निकले थे। लूसा स्टेशन पर कुछ यात्रियों ने उतार कर स्टेशन मास्टर को सुपुर्द कर दिया। जहां पर स्टेशन मास्टर ने बच्चों को खाना खिलाकर राजगढ़ पुलिस को सूचना दी। तपोवन आश्रम विद्यालय झारखंड के हॉस्टल से भाग कर चारों दिल्ली जा रहे थे। जब स्टेशन मास्टर संजय कुमार ने बच्चों से हॉस्टल के शिक्षक का नंबर मांगा। तो बच्चों ने हॉस्टल के वार्डन का नंबर दिया। हॉस्टल के वार्डन से बात करने पर वार्डन नीलम ने बताया कि शनिवार रात 11 बजे चार बच्चे हॉस्टल से अपना बैग लेकर भाग गए हैं। जो बरवाडीह चुनार पैसेंजर से लूसा स्टेशन पहुंच गए। चार में कक्षा तीन से छह के विद्यार्थी हैं। राजगढ़ थाना निरीक्षक बालमुकुंद मिश्र ने बताया कि स्टेशन मास्टर से जानकारी मिली है। उन्हें घर भेजने की कार्रवाई की जा रही है।