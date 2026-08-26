Mirzapur News: ईवीएम व वीवीपैट की निर्वाचन आयोग के अनुसार सुरक्षा करें
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:37 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:37 AM IST
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मिर्जापुर। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने मंगलवार को भिस्पुरी स्थित ईवीएम व वीवी पैट वेयरहाउस का त्रैमासिक रुटीन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोदाम की सुरक्षा, रखरखाव व अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा।
जिलाधिकारी ने उपस्थित सुरक्षा कर्मियों से कहा कि गोदाम की सुरक्षा व्यवस्था को निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के रजिस्टर को भी देखा। गोदाम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति व उसके फुटेज का भी निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने गोदाम की साफ-सफाई तथा अग्निशमन यंत्रों का निरीक्षण करते हुए समय-समय पर रिफिलिंग कराए जाने तथा सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल कराए जाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी विनोद कुमार सिंह, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अशोक त्रिपाठी के अलावा भाजपा के धर्मेंद्र अग्रहरि, चंद्रबलि, कांग्रेस पार्टी के छोटे खान, अंकुर श्रीवास्तव आजाद, बहुजन समाज पार्टी के सद्दाम राइन, सपा से अनीस खान, धनंजय कुमार सिंह, गोवा लाल प्रजापति, आम आदमी पार्टी के विजय विश्वकर्मा, मनबोध दूबे सहित विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।
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जिलाधिकारी ने उपस्थित सुरक्षा कर्मियों से कहा कि गोदाम की सुरक्षा व्यवस्था को निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के रजिस्टर को भी देखा। गोदाम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति व उसके फुटेज का भी निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने गोदाम की साफ-सफाई तथा अग्निशमन यंत्रों का निरीक्षण करते हुए समय-समय पर रिफिलिंग कराए जाने तथा सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल कराए जाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी विनोद कुमार सिंह, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अशोक त्रिपाठी के अलावा भाजपा के धर्मेंद्र अग्रहरि, चंद्रबलि, कांग्रेस पार्टी के छोटे खान, अंकुर श्रीवास्तव आजाद, बहुजन समाज पार्टी के सद्दाम राइन, सपा से अनीस खान, धनंजय कुमार सिंह, गोवा लाल प्रजापति, आम आदमी पार्टी के विजय विश्वकर्मा, मनबोध दूबे सहित विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।
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