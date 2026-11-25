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सक्तेशगढ़। मतदाता जोड़ो अभियान के तहत मड़िहान विधायक और पूर्व मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने बुधवार को गोल्हनपुर के बूथ संख्या 348 और 349 का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ के साथ बैठकर पात्र मतदाताओं के नाम ऑनलाइन दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी कराई। कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोगों के नाम प्राथमिकता से मतदाता सूची में जोड़े जाएं। कोई भी पात्र मतदाता पंजीकरण से वंचित न रहे। इस दौरान बीएलओ आदर्श सिंह, सुजीत कुमार सिंह, ग्राम प्रधान इंस पटेल आदि मौजूद रहे। संवाद