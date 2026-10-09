भाजपा सरकार में लोकतंत्र खतरे में : डाॅ. शिवकुमार

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भारतीय कांग्रेस कमेटी व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष डाॅ. शिवकुमार सिंह पटेल ने मांग की कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त किया जाए।साथ ही उनको जेल भेजा जाए। कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। कहा कि भाजपा सरकार में लोकतंत्र व संविधान खतरे में है इसकी रक्षा कांग्रेस पार्टी के साथ जनमानस को करनी होगी।अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर व पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर जनता के मन में गंभीर सवाल है।शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भगवान दत्त पाठक उर्फ राजन पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार चुनाव आयोग को बचाने का काम कर रही है। शिव शंकर चौबे व मिन्हाज अहमद छोटे खान ने कहा कि जनता अब सड़कों पर उतरकर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रही है।ं इस अवसर पर शशि भूषण दुबे पथिक, रमेश चंद्र प्रजापति पप्पू, राजेश मिश्रा ज्योति, अमरनाथ पांडेय, राजधर दुबे, जनार्दन पाठक, तुलसीदास गुप्ता, इश्तियाक अंसारी,शबनम अंसारी, अर्चना मिश्रा, अबरुन निशा, मधु लता सैलानी आदि थे। संवाद