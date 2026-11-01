फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Demand to open paddy procurement centers; farmers protest

Mirzapur News: धान क्रय केंद्र खोलने की मांग, किसानों का प्रदर्शन

Sun, 01 Nov 2026 02:23 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
Demand to open paddy procurement centers; farmers protest
मवईकला में ​अतिरिक्त धान क्रय खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते किसान।-सोशल मीडिया।
हलिया। मवई कलां में 30 वर्षों से संचालित धान क्रय केंद्र हटाकर लालगंज में स्थानांतरित किए जाने से नाराज किसानों ने शनिवार को पुराने केंद्र पर प्रदर्शन किया। किसानों ने पूर्व की भांति क्रय केंद्र संचालित कराने के साथ मवई कला में अतिरिक्त केंद्र खोलने की मांग की।
विज्ञापन


किसानों का कहना है कि केंद्र दूर चले जाने से देवघटा पांडेय, बिमौरी, मवई कला और बसुहरा समेत आसपास के गांवों के किसानों को धान बेचने में परेशानी होगी। जिला पंचायत सदस्य राजकुमारी पटेल ने 29 अक्तूबर को जिलाधिकारी को पत्र देकर केंद्र खोलने की मांग की है। प्रदर्शन में अखिलेश पांडेय, त्रिपुरारी शंकर, शैलेश, शुभम, राकेश सिंह और सतीश पाल शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed