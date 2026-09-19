Mirzapur News: पूर्व सांसद बाबू शिवदयाल की पुण्यतिथि मनाई

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इस दौरान हुई गोष्ठी में बोलते हुए निवर्तमान जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि लखनऊ में 13 मार्च 1903 को पराग राम चौरसिया के घर जन्मे शिवदयाल सिंह चौरसिया का बचपन गुलामी और सामाजिक परतंत्रता के दौर में बीता। उन्होंने सामाजिक भेदभाव, जातीय और अमानवीय छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया। वंचित, शोषित और दलित वर्ग के लिए शिक्षा व जागरूकता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।देश के प्रसिद्ध उद्योगपति केके बिड़ला को चुनाव हराकर राज्यसभा पहुंचने वाले स्व. शिवदयाल ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दिलाने को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बना लिया था। उनके प्रयासों से अदालतों में निशुल्क कानूनी सहायता का प्रचलन शुरू हुआ।पूर्व जिलाध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय से बैरिस्टर की पढ़ाई करने वाले स्व. शिवदयाल चौरसिया ने संसद में कानून पारित करवाकर गरीबों को निशुल्क विधिक परामर्श का प्रावधान शामिल करवाया।उन्होंने निशुल्क और त्वरित न्याय दिलाने की संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित कराई। इसी परिप्रेक्ष्य में गरीबों के हितार्थ लोक अदालतों का परिचालन प्रारंभ हुआ। संचालन जिला महामंत्री आदर्श यादव ने किया। इस अवसर पर डॉ. शक्ति श्रीवास्तव, संजय यादव, सलीम बादशाह, रवि सोनकर, अभय यादव, अयान आलम आदि मौजूद रहे। संवाद