Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Protest on the highway under the 'Leave the Steering' campaign leads to traffic jam

Mirzapur News: स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन के तहत हाईवे पर प्रदर्शन, लगा जाम

Fri, 13 Nov 2026 01:26 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
Protest on the highway under the 'Leave the Steering' campaign leads to traffic jam
लालगंज मार्ग पर लगा जाम, संवाद - फोटो : ARchive
उत्तर प्रदेश ड्राइवर महासंगठन के स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन के तहत बृहस्पतिवार को रीवा-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसही गांव के सामने ट्रक चालकों ने वाहन खड़े कर विरोध प्रदर्शन किया। इससे हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालकों से बातचीत कर सड़क खाली कराई और यातायात सुचारु कराया।
विज्ञापन

संगठन की ओर से हाईवे किनारे टेंट लगाकर शिविर बनाया गया है, जहां पदाधिकारी और सदस्य अपनी मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे हैं। चालकों की मांग है कि वाहन संचालन के दौरान उन्हें सुरक्षा दी जाए। किसी दुर्घटना या अन्य घटना में बिना जांच के उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। यदि हादसे में चालक की गलती नहीं है तो उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
विज्ञापन

आंदोलन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, नागपुर और कोलकाता समेत विभिन्न क्षेत्रों के ट्रक चालक शामिल हुए। शिविर में संगठन के कोषाध्यक्ष अशोक कुमार मौर्य, जिला संचालक रामकुमार गुप्ता, अमरेश कुमार पाल, जितेंद्र कुमार मिश्रा, अशोक कुमार और अनिल कुमार यादव समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed