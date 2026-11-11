यूपी: मऊ में ड्रग बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़, लगी थीं मशीनें, करोड़ों का नशीला पदार्थ बरामद; दो गिरफ्तार

मऊ में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) ने सिंथेटिक ड्रग बनाने की अवैध फैक्टरी का पर्दाफाश किया है। ताजोपुर औद्योगिक क्षेत्र में चल रही इस फैक्टरी में मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग तैयार की जा रही थी। आठ नवंबर को दीपावली के दौरान सीबीएन की मध्य प्रदेश और यूपी इकाई ने संयुक्त कार्रवाई कर फैक्टरी को ध्वस्त कर दिया। मौके से 11.650 किलो एमडी ड्रग बरामद हुई। इसमें तैयार और निर्माण के अलग-अलग चरणों में मौजूद नशीला पदार्थ शामिल है। टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद ड्रग्स की कीमत करोड़ों में है।

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सीबीएन की मध्य प्रदेश इकाई को अंतरराज्यीय सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। इसके आधार पर मध्य प्रदेश की टीम ने यूपी इकाई की संयुक्त टीम ने आठ नवंबर को ताजोपुर औद्योगिक क्षेत्र में छापा मारा। जांच के दौरान वहां एमडी ड्रग बनाने की पूरी लैब मिली। टीम ने मौके से 20.900 किलो 2-ब्रोमो-4-मिथाइलप्रोपियोफेनोन बरामद किया। यह एमडी बनाने में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख रसायन है। इसके अलावा 3.500 किलो एसिटिक एनहाइड्राइड भी मिला, जिसका इस्तेमाल हेरोइन के निर्माण में किया जाता है। विज्ञापन



कार्रवाई के दौरान करीब 119.860 किलो/लीटर अन्य रसायन, सॉल्वेंट और प्रसंस्करण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी जब्त की गई। इनमें डाइक्लोरोमीथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और ऑर्गेनिक एमाइन शामिल हैं। सीबीएन की मध्य प्रदेश इकाई को अंतरराज्यीय सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। इसके आधार पर मध्य प्रदेश की टीम ने यूपी इकाई की संयुक्त टीम ने आठ नवंबर को ताजोपुर औद्योगिक क्षेत्र में छापा मारा। जांच के दौरान वहां एमडी ड्रग बनाने की पूरी लैब मिली। टीम ने मौके से 20.900 किलो 2-ब्रोमो-4-मिथाइलप्रोपियोफेनोन बरामद किया। यह एमडी बनाने में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख रसायन है। इसके अलावा 3.500 किलो एसिटिक एनहाइड्राइड भी मिला, जिसका इस्तेमाल हेरोइन के निर्माण में किया जाता है।कार्रवाई के दौरान करीब 119.860 किलो/लीटर अन्य रसायन, सॉल्वेंट और प्रसंस्करण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी जब्त की गई। इनमें डाइक्लोरोमीथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और ऑर्गेनिक एमाइन शामिल हैं।

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