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Mirzapur News: महामृत्युंजय जाप के समापन पर गूंजे हर-हर महादेव

Mon, 14 Sep 2026 01:30 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:30 AM IST
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Chants of 'Har-Har Mahadev' echoed at the conclusion of the Mahamrityunjaya Japa.
लालगंज में महामृत्युंजय जाप के समापन में उप​स्थित महिलाएं, संवाद
- ग्राम कल्याण के लिए हुआ हवन-पूजन
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संवाद न्यूज एजेंसी
लालगंज। गंगहरा कलां गांव स्थित शिव मंदिर में चल रहे सात दिवसीय महामृत्युंजय जाप का रविवार को समापन हुआ। ग्राम और क्षेत्र के लोगों के सुख-शांति, आरोग्य, समृद्धि और मंगल की कामना के लिए हुए अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव की आराधना की गई। समापन अवसर पर मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा।
महामृत्युंजय जाप के समापन के बाद श्रीरामचरितमानस पाठ हुआ। इसके बाद विधि-विधान से हवन-पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने यज्ञाग्नि में आहुति देकर ग्रामवासियों और उनके परिवारों के सुख-समृद्धि, आरोग्य तथा शांति की कामना की। धार्मिक अनुष्ठान से पूरे गांव में भक्तिमय वातावरण बना रहा।
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आचार्य पंडित नारायण प्रसाद चौबे ने कहा कि महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को समर्पित वैदिक मंत्र है। सनातन परंपरा में इसके जाप को आरोग्य, दीर्घायु, भय से मुक्ति और मानसिक शांति की साधना माना गया है। सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान में पूरे ग्राम और समाज के मंगल की भावना निहित रहती है। इस अवसर पर प्रभाशंकर दुबे, विजय शंकर दुबे, अतुल कुमार दुबे, राम अनुज दुबे, मुन्नी देवी, लक्ष्मी देवी, शीतल पांडे, जया देवी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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