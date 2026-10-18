Mirzapur News: हाईकोर्ट के जज के पैतृक आवास में चोरी, 10 कमरों और छह अलमारियों के टूटे ताले

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संवाद न्यूज एजेंसीजिगना। थाना क्षेत्र के खैरा गांव में हाइकोर्ट प्रयागराज के न्यायाधीश जय कृष्ण उपाध्याय के पैतृक आवास में चोरी हो गई। चोर घर के 10 कमरों और छह अलमारियों के ताले तोड़कर सामान चुरा ले गए। चोरी कितने की हुई है, इसका पूरा आकलन नहीं हो सका है।शनिवार को घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक, क्षेत्राधिकारी, जिगना थाना पुलिस, एसओजी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी।जज के भाई और सहायक विकास अधिकारी श्रीकृष्ण उपाध्याय ने बताया कि उनके बड़े भाई मातांबर उपाध्याय खैरा गांव स्थित पैतृक आवास पर रहते हैं। तबीयत खराब होने के कारण वह इलाज के लिए अपने बेटे के पास चले गए थे। शनिवार को घर लौटने पर चोरी की जानकारी हुई। इसके बाद न्यायाधीश जय कृष्ण उपाध्याय और श्रीकृष्ण उपाध्याय भी मौके पर पहुंचे।घर के 10 कमरों और छह अलमारियों के ताले टूटे मिले। चोर कितने की संपत्ति ले गए हैं, इसका पता जांच के बाद ही चल सकेगा। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल की जांच की गई है। चोरी का खुलासा करने के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है।