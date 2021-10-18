Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Woman consumes vermilion (sindoor) following a dispute with her husband

Mirzapur News: पति से विवाद के बाद महिला ने सिंदूर पीया

Thu, 12 Nov 2026 12:56 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Woman consumes vermilion (sindoor) following a dispute with her husband
राजगढ़। थाना क्षेत्र के दरबार गांव में मंगलवार रात पति से विवाद के बाद एक महिला ने घर में रखा सिंदूर पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। दरबार गांव निवासी हीना (25) का मंगलवार रात किसी बात को लेकर पति से विवाद हो गया। इससे नाराज होकर उसने घर में रखा सिंदूर पी लिया। कुछ देर बाद उसके पेट में दर्द होने लगा और उल्टियां शुरू हो गईं। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सीएचसी राजगढ़ ले गए। डॉ. संतलाल ने बताया कि सिंदूर पीने वाली महिला का उपचार किया जा रहा है। उसकी हालत में सुधार है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed