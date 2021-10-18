Mirzapur News: पति से विवाद के बाद महिला ने सिंदूर पीया

विज्ञापन

राजगढ़। थाना क्षेत्र के दरबार गांव में मंगलवार रात पति से विवाद के बाद एक महिला ने घर में रखा सिंदूर पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। दरबार गांव निवासी हीना (25) का मंगलवार रात किसी बात को लेकर पति से विवाद हो गया। इससे नाराज होकर उसने घर में रखा सिंदूर पी लिया। कुछ देर बाद उसके पेट में दर्द होने लगा और उल्टियां शुरू हो गईं। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सीएचसी राजगढ़ ले गए। डॉ. संतलाल ने बताया कि सिंदूर पीने वाली महिला का उपचार किया जा रहा है। उसकी हालत में सुधार है। संवाद