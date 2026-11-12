Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Single counter in district hospital soon, slip, medicine and test will be written in one placeSingle counter in district hospital soon, slip, medicine and test will be written in one place

Mirzapur News: जिला अस्पताल में एकल काउंटर जल्द, एक ही जगह बनेगी पर्ची, मिलेगी दवा और लिखी जाएगी जांच

Thu, 12 Nov 2026 01:32 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Single counter in district hospital soon, slip, medicine and test will be written in one placeSingle counter in district hospital soon, slip, medicine and test will be written in one place
-पहले चरण में केवल भर्ती होने वाले मरीजों को मिलेगी यह सुविधा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
ज्ञानपुर। बीएचयू की तर्ज पर अब महाराजा चेतसिंह जिला चिकित्सालय में मरीजों के लिए एकल काउंटर (सिंगल विंडो सिस्टम) की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। इससे मरीजों को उपचार कराने में आसानी होगी। एकल काउंटर खुलने के बाद मरीजों को पर्चा बनवाने, जांच लिखवाने और दवा लेने के लिए अलग-अलग काउंटरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह सुविधा भर्ती होने वाले मरीजों के लिए होगी।
जिला अस्पताल में रोजाना 800 से 1000 मरीजों की ओपीडी होती है। इसके अलावा 100 करीब इमरजेंसी होती है। इसमें करीब 40 फीसदी मरीजों को भर्ती की जरूरत पड़ती है। अभी मरीजों को पहले पर्चा काउंटर, फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद जांच के लिए पैथोलॉजी जाना पड़ता है। इमरजेंसी से डिस्चार्ज करने के बाद दवा के लिए फार्मेसी की लंबी लाइन में लगानी पड़ती थी। एकल काउंटर की सुविधा शुरू होने से बुजुर्गों और ग्रामीण अंचल से आने वाले मरीजों की परेशानी कम होगी। इसके लिए स्थान का चयन प्रक्रिया जल्द शुरू होगा। काउंटर पर अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की जाएगी। अगले माह से यह व्यवस्था ट्रायल के तौर पर शुरू करने की तैयारी चल रही है। मरीजों और तीमारदारों के लिए यह पहल कारगर साबित होगी। इससे दलालों से भी छुटकारा मिलेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
विज्ञापन

इनसेट:
क्या है एकल काउंटर?
सीएमएस डॉ. धीरज प्रकाश ने बताया कि बीएचयू की तरह यहां भी सिंगल विंडो काउंटर बनाया जाएगा। मरीज का पंजीकरण, टोकन, जांच की पर्ची और दवा वितरण एक ही स्थान से होगा। काउंटर पर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम रहेगा। इससे मरीज का पूरा रिकॉर्ड एक क्लिक पर मिलेगा। इससे भीड़ भी कम होगी और समय की बचत होगी। समय से मरीजों का उपचार मिल सकेगा। वर्तमान में मरीजों की ऑनलाइन पर्ची काटी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वर्जन
मरीजों, तीमारदारों की सहूलियत के लिए जल्द ही अस्पताल परिसर में एकल काउंटर यानी सिंगल विंडो काउंटर खुलेगा। सब कुछ ठीक रहा, तो अगले महीने से इसकी सुविधा मरीजों को मिलने लगेगा।
- डॉ. धीरज प्रकाश, सीएमएस, एमसीएच
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed