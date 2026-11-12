Mirzapur News: जिला अस्पताल में एकल काउंटर जल्द, एक ही जगह बनेगी पर्ची, मिलेगी दवा और लिखी जाएगी जांच

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संवाद न्यूज एजेंसीज्ञानपुर। बीएचयू की तर्ज पर अब महाराजा चेतसिंह जिला चिकित्सालय में मरीजों के लिए एकल काउंटर (सिंगल विंडो सिस्टम) की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। इससे मरीजों को उपचार कराने में आसानी होगी। एकल काउंटर खुलने के बाद मरीजों को पर्चा बनवाने, जांच लिखवाने और दवा लेने के लिए अलग-अलग काउंटरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह सुविधा भर्ती होने वाले मरीजों के लिए होगी।जिला अस्पताल में रोजाना 800 से 1000 मरीजों की ओपीडी होती है। इसके अलावा 100 करीब इमरजेंसी होती है। इसमें करीब 40 फीसदी मरीजों को भर्ती की जरूरत पड़ती है। अभी मरीजों को पहले पर्चा काउंटर, फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद जांच के लिए पैथोलॉजी जाना पड़ता है। इमरजेंसी से डिस्चार्ज करने के बाद दवा के लिए फार्मेसी की लंबी लाइन में लगानी पड़ती थी। एकल काउंटर की सुविधा शुरू होने से बुजुर्गों और ग्रामीण अंचल से आने वाले मरीजों की परेशानी कम होगी। इसके लिए स्थान का चयन प्रक्रिया जल्द शुरू होगा। काउंटर पर अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की जाएगी। अगले माह से यह व्यवस्था ट्रायल के तौर पर शुरू करने की तैयारी चल रही है। मरीजों और तीमारदारों के लिए यह पहल कारगर साबित होगी। इससे दलालों से भी छुटकारा मिलेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।इनसेट:क्या है एकल काउंटर?सीएमएस डॉ. धीरज प्रकाश ने बताया कि बीएचयू की तरह यहां भी सिंगल विंडो काउंटर बनाया जाएगा। मरीज का पंजीकरण, टोकन, जांच की पर्ची और दवा वितरण एक ही स्थान से होगा। काउंटर पर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम रहेगा। इससे मरीज का पूरा रिकॉर्ड एक क्लिक पर मिलेगा। इससे भीड़ भी कम होगी और समय की बचत होगी। समय से मरीजों का उपचार मिल सकेगा। वर्तमान में मरीजों की ऑनलाइन पर्ची काटी जा रही है।वर्जनमरीजों, तीमारदारों की सहूलियत के लिए जल्द ही अस्पताल परिसर में एकल काउंटर यानी सिंगल विंडो काउंटर खुलेगा। सब कुछ ठीक रहा, तो अगले महीने से इसकी सुविधा मरीजों को मिलने लगेगा।- डॉ. धीरज प्रकाश, सीएमएस, एमसीएच