Mirzapur News: भोज पार्टी से लापता युवक का हाथ बंधा शव भदोही में मिला

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जिगना थाना क्षेत्र के मिश्रपुर गंगा घाट पर 29 अगस्त की रात भोज पार्टी में शामिल होने के बाद लापता युवक अजय कुमार निषाद की तलाश पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने गंगा नदी में की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। पांच दिन बाद भदोही जनपद के इब्राहिम पुर गंगा घाट पर अजय निषाद का शव मिला है। मिश्रपुर गांव निवासी पूर्व प्रधान बालचंद निषाद ने बताया कि रिश्ते में पौत्र अजय कुमार निषाद ऊर्फ कुरकुल्ली का शव बृहस्पतिवार को दोपहर भदोही जनपद के इब्राहिमपुर गोशाला घाट पर मिला है। हाथ बंधा हुआ है। 29 अगस्त की रात आठ बजे 11 लोग नाव पर भोज पार्टी में थे। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग अजय को गंगा में फेंक कर नाव लेकर भाग गए। पुलिस ने नौ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और बुधवार को शांति भंग के अंदेशा में चालान कर दिया। अजय अविवाहित था। इटावा में रह कर मछली पकड़ने व मछली बेचने का काम करता था। शव मिलने की सूचना पर मृतक के भाई सूरज के साथ मौके पर पहुंच कर शव की पहचान की है।थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि शव मिलने की सूचना पर जाकर देखा गया। कपड़ा पहनकर अजय लापता हुआ था। शव पर कपड़ा नहीं था। शव काफी पुराना लग रहा है। हाथ आदि नहीं बंधे हैं। परिजन उसे अजय के रूप में पहचान कर रहे है तो उसका पोस्टमार्टम कराकर डीएनए जांच कराई जाएगी।