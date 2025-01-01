Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   BL Vidya Mandir beat 66 teams to win Kabaddi tournament

Mirzapur News: 66 टीमों को पछाड़ बीएल विद्या मंदिर ने जीती कबड्डी प्रतियोगिता

Sun, 08 Nov 2026 12:17 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
BL Vidya Mandir beat 66 teams to win Kabaddi tournament
कबड्डी विजेता ​खिलाड़ियों को सम्मानित करते भाजपा नेता जितेन्द्र तिवारी।- सोशल मीडिया।
-बेदौली कला की टीम ने 26 अंकों के साथ हासिल किया पहला स्थान, 10 हजार रुपये नकद और ट्रॉफी से हुई सम्मानित
विज्ञापन

कछवां। भटौली के माधोपुर गांव में आयोजित डे-नाइट जूनियर विराट कबड्डी प्रतियोगिता में 66 टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। वाराणसी, मेरठ, बिहार, मध्यप्रदेश, प्रयागराज और मिर्जापुर की टीमों ने दमखम दिखाया।

प्रतियोगिता में बीएल विद्या मंदिर, बेदौली कला की टीम ने 26 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। विजेता टीम को 10 हजार रुपये नकद और ट्रॉफी दी गई। रामनगर सिकरी की टीम 20 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। उसे छह हजार रुपये का पुरस्कार मिला। वहीं बच्छांव, वाराणसी की टीम तीसरे स्थान पर रही। उसे तीन हजार रुपये देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया। आयोजन में मधुसूदन कुमार, महेश कुमार, बीडीसी शिवशंकर बिंद सहित ग्रामीणों ने सहयोग किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed