फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Accused of snatching 'mangalsutra' injured in police encounter, arrested

Mirzapur News: पुलिस मुठभेड़ में मंगलसूत्र छीनने का आरोपी घायल, गिरफ्तार

Tue, 20 Oct 2026 01:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
Accused of snatching 'mangalsutra' injured in police encounter, arrested
देहात कोतवाली पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी ​​शिवम चौहान। स्रोत- पुलिस
आरटीओ कार्यालय से पहले पहाड़ी गांव के पास महिला से छीना था मंगलसूत्र और चेन, तमंचा व कारतूस बरामद
विज्ञापन

मिर्जापुर। कोतवाली देहात पुलिस ने सोमवार सुबह खड़ंजा फाल मार्ग पर मुठभेड़ में मंगलसूत्र छीनने के आरोपी कोतवाली देहात क्षेत्र के धौरुपुर निवासी शिवम चौहान (23) को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शिवम के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल को उपचार के लिए मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पास से छीना गया मंगलसूत्र, तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद हुआ। घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की बाइक भी मिली है।
एएसपी सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि देहात कोतवाल अमित मिश्रा पुलिस बल के साथ सोमवार को खड़ंजा फाल मार्ग पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार युवक को रोकने का प्रयास किया तो वह तेज रफ्तार से भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की ओर से आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
विज्ञापन

देहात के कोतवाल अमित मिश्रा ने बताया कि आरोपी की तलाशी में उसके पास से पीली धातु का मंगलसूत्र, तमंचा, कारतूस और खोखा मिला। पूछताछ में आरोपी शिवम ने बताया कि 16 अक्तूबर की शाम आठ बजे आरटीओ कार्यालय से पहले पहाड़ी गांव के पास लालगंज की ओर स्कूटी से जा रही महिला के गले से मंगलसूत्र और चेन छीनी थी। चेन उसने सहयोगी को दे दी थी, मंगलसूत्र खुद रख लिया था। इसी मंगलसूत्र के साथ जाते समय वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इनसेट
जीआरपी समेत दो थानों में दर्ज हैं चार प्राथमिकी
देहात कोतवाल अमित मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार शिवम चौहान का आपराधिक इतिहास भी है। उसके खिलाफ जीआरपी मिर्जापुर में चोरी और अन्य संबंधित धाराओं में दो प्राथमिकी दर्ज हैं। इसके अलावा कोतवाली देहात में मारपीट और धमकी देने से संबंधित एक और छिनैती से संबंधित एक प्राथमिकी दर्ज है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed