Mirzapur News: मारपीट का आरोपी गिरफ्तार

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पुरानी रंजिश में मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में कोतवाली कटरा पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कटरा कोतवाल नीरज पाठक ने बताया कि बरौधा कचार निवासी अर्जुन सोनकर ने 19 जुलाई को नामजद आरोपियों के खिलाफ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने की तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर कोतवाली कटरा में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। उप निरीक्षक राजकुमार पांडेय ने आरोपी आसिफ निवासी मझिगवां, थाना चील्ह को गिरफ्तार किया।